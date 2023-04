(Di lunedì 3 aprile 2023) È bastato una unper accendere una: intorno alle 23 di sabato 1° aprile, in un pub milanese, un 25enne inglese e un 31enne irlandese sono statida un gruppo dinerazzurri dopo la partita Inter-Fiorentina. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, i due ragazzi facevano parte di una comitiva che stava festeggiando un compleanno in un pub di via Procaccini, poco distante da Corso Sempione, fino a quando qualcuno ha urtato casualmente untra i tavolini del locale. L’episodio hato prima una discussione e poi l’aggressione nei confronti dei dueda parte di una ventina didell’Inter, che stavano trascorrendo la serata nello stesso locale dopo la partita ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Due fratelli in auto urtano involontariamente un ciclista che in quel momento sta percorrendo la strada contromano.… - fattoquotidiano : Milano, un urto al passeggino scatena la rissa: due stranieri aggrediti dai tifosi interisti - Dome689 : RT @fanpage: Due fratelli in auto urtano involontariamente un ciclista che in quel momento sta percorrendo la strada contromano. Ma l’uomo… - Bianca34874951 : RT @fanpage: Due fratelli in auto urtano involontariamente un ciclista che in quel momento sta percorrendo la strada contromano. Ma l’uomo… - TuttoSuMilano : Un urto al passeggino e scoppia la rissa al pub. Due amici picchiati da venti tifosi interisti -

Un, forse causale, tra i mezzi per la strada e poi scatta la lite: dopo l'incidente stradale l'accoltellamento di due persone , in via Arquà, una traversa di via Padova, a. Erano circa le 15 ...... ci prova subito il piccolo ma gigante Aly che fa a sportellate con Cerbino , regge l'e ... BALESTRIERI IN FOTOCOPIA Ricominciato il secondo tempo laF. A. sembra essere ripartita con lo ...La Procura della Repubblica diha disposto l'amministrazione giudiziaria. Leggi Anche L'... Una potenza d'che ha persino coinvolto la magistratura di Piacenza , arrivata a mettere in ...

Milano, urto di un passeggino al pub in via Procaccini: venti tifosi dell'Inter aggrediscono due clienti britannici Corriere Milano

È bastato un urto a un passeggino per accendere una rissa: intorno alle 23 di sabato 1° aprile, in un pub milanese, un 25enne inglese e un 31enne irlandese sono stati aggrediti da un gruppo di tifosi ...Un’auto “urta” e fa cadere un ciclista che procedeva in contromano, il ciclista si rialza e accoltella due persone. È scaturito da una lite per un banale incidente stradale l’accoltellamento di due uo ...