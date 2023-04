Milano, nel 2022 in aumento le multe per “sosta selvaggia”: oltre 295mila sanzioni, 100mila in più rispetto al 2021 (Di lunedì 3 aprile 2023) A Milano le multe per quella che viene comunemente definita “sosta selvaggia” sono sensibilmente aumentate negli ultimi 12 mesi: 295.540 sanzioni, contro le 179.406 nel 2021. Quindi oltre 100mila in più. Le infrazioni sono di diversi tipi, in certi casi l’impatto ecologico è notevole: basti pensare alle aree verdi, come viali alberati e prati, trasformati in parcheggi fai da te e inquinati dai gas di scarico delle vetture. Per il Comune, il numero di multe per “sosta selvaggia” è destinato ad aumentare nel corso del 2023. Secondo l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli questi numeri sono “frutto della scelta di implementare il lavoro dei vigili e degli ausiliari della sosta per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Aleper quella che viene comunemente definita “” sono sensibilmente aumentate negli ultimi 12 mesi: 295.540, contro le 179.406 nel. Quindiin più. Le infrazioni sono di diversi tipi, in certi casi l’impatto ecologico è notevole: basti pensare alle aree verdi, come viali alberati e prati, trasformati in parcheggi fai da te e inquinati dai gas di scarico delle vetture. Per il Comune, il numero diper “” è destinato ad aumentare nel corso del 2023. Secondo l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli questi numeri sono “frutto della scelta di implementare il lavoro dei vigili e degli ausiliari dellaper ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AngeloCiocca : Il Parlamento ???? “condanna le istruzioni impartite dal governo italiano al comune di Milano di non registrare più i… - caritas_milano : La povertà è aumentata: nel 2021 erano due milioni le famiglie in condizione di povertà assoluta, più del doppio ri… - you_trend : Nella provincia di Trieste l'85% della popolazione vive nel capoluogo. All'opposto, nel Sud Sardegna solo l’8% dell… - Ale_Scofield : @Loden_Mcjohn Ti scrivo dalla lontana Sardegna: ti prego, ama Milano anche per me. Città che ho nel cuore sin da quando ero piccino. - rep_milano : Milano, trappola Idroscalo, 21enne annegato nel 2006, la Cassazione ribalta le sentenze: 'Città Metropolitana paghi… -