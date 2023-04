Milano, auto urta ciclista in contromano che si rialza e accoltella i passeggeri: arrestato (Di lunedì 3 aprile 2023) Un’auto “urta” e fa cadere un ciclista che procedeva in contromano, il ciclista si rialza e accoltella due persone. È scaturito da una lite per un banale incidente stradale l’accoltellamento di due uomini avvenuto domenica pomeriggio a Milano. Intorno alle 15, in via Arquà, una macchina con a bordo tre uomini originari del Nord Africa ha fatto cadere il ciclista, pure lui nordafricano. La discussione è diventata sempre più accesa e il ciclista ha estratto un taglierino. I due feriti sono stati trasportati in ospedale, uno dei quali a Niguarda in gravi condizioni. L’aggressore è poi fuggito facendo perdere le sue tracce per poi essere arrestato dagli uomini della Polizia. In carcere è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Un’” e fa cadere unche procedeva in, ilsidue persone. È scaturito da una lite per un banale incidente stradale l’mento di due uomini avvenuto domenica pomeriggio a. Intorno alle 15, in via Arquà, una macchina con a bordo tre uomini originari del Nord Africa ha fatto cadere il, pure lui nordafricano. La discussione è diventata sempre più accesa e ilha estratto un taglierino. I due feriti sono stati trasportati in ospedale, uno dei quali a Niguarda in gravi condizioni. L’aggressore è poi fuggito facendo perdere le sue tracce per poi esseredagli uomini della Polizia. In carcere è ...

