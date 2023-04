Milano: all'Opera Cardinal Ferrari torna il 'grande pranzo di Pasqua' (Di lunedì 3 aprile 2023) Milano, 3 apr. (Adnkronos) - Un antipasto a base di bresaola, uovo sode, caprino e insalata russa; primo piatto con paccheri con ricotta e crema di melanzane; secondo a base di spiedini con patate al forno. Il tutto bagnato da un ottimo vino rosso. Poi frutta, colomba, cioccolato e caffè. Questo il menù del 'grande pranzo di Pasqua' che l'Opera Cardinal Ferrari offre a chi è solo e senza dimora perché non rinunci a festeggiare la Pasqua e lo faccia in compagnia. La storica onlus milanese torna quindi ad aprire le porte del centro diurno di via Boeri 3, per il suo tradizionale appuntamento di primavera, che quest'anno si terrà domenica 9 aprile. La stagione invernale appena trascorsa è stata lunga e difficile e la onlus milanese è stata ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023), 3 apr. (Adnkronos) - Un antipasto a base di bresaola, uovo sode, caprino e insalata russa; primo piatto con paccheri con ricotta e crema di melanzane; secondo a base di spiedini con patate al forno. Il tutto bagnato da un ottimo vino rosso. Poi frutta, colomba, cioccolato e caffè. Questo il menù del 'di' che l'offre a chi è solo e senza dimora perché non rinunci a festeggiare lae lo faccia in compagnia. La storica onlus milanesequindi ad aprire le porte del centro diurno di via Boeri 3, per il suo tradizionale appuntamento di primavera, che quest'anno si terrà domenica 9 aprile. La stagione invernale appena trascorsa è stata lunga e difficile e la onlus milanese è stata ...

