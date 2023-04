Milan, Salvini gongola e si gode la vittoria sul Napoli (Di lunedì 3 aprile 2023) Con un ironico video l’esultanza del vicepremier Matteo Savini, come noto, è di fede rossonera. Nella serata di ieri, 2 aprile, così non ha potuto fare a meno di esultare per la roboante vittoria del Milan sul Napoli. Il vicepremier, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un video in cui si gode il successo per 4 a 0 della squadra di Stefano Pioli. Leggi anche: Berlusconi ricoverato a Milano: quando sarà dimesso «Premesso che quest’anno il Napoli gioca benissimo ed è il più forte in campionato, sicuramente andrà avanti in Champions, però stasera…1, 2, 3, e 4». Matteo Salvini nel video indossa anche una sciarpa con i colori del Milan e alle sue spalle fa vedere le maglie di alcuni giocatori e ex.. Ci sono quella di Brahim Díaz autore del secondo ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 3 aprile 2023) Con un ironico video l’esultanza del vicepremier Matteo Savini, come noto, è di fede rossonera. Nella serata di ieri, 2 aprile, così non ha potuto fare a meno di esultare per la roboantedelsul. Il vicepremier, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un video in cui siil successo per 4 a 0 della squadra di Stefano Pioli. Leggi anche: Berlusconi ricoverato ao: quando sarà dimesso «Premesso che quest’anno ilgioca benissimo ed è il più forte in campionato, sicuramente andrà avanti in Champions, però stasera…1, 2, 3, e 4». Matteonel video indossa anche una sciarpa con i colori dele alle sue spalle fa vedere le maglie di alcuni giocatori e ex.. Ci sono quella di Brahim Díaz autore del secondo ...

