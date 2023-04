Milan, Saelemaekers in grande spolvero: quel retroscena di mercato… (Di lunedì 3 aprile 2023) Il Milan vince a Napoli anche grazie a un grandissimo Alexis Saelemaekers. Calciomercato.com riporta un retroscena di mercato Leggi su pianetamilan (Di lunedì 3 aprile 2023) Ilvince a Napoli anche grazie a un grandissimo Alexis. Calciomercato.com riporta undi mercato

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : ?? TONFO NAPOLI: IL MILAN PASSA 4-0! a squadra di Pioli domina il Napoli e stravince il primo dei tre round contro… - CB_Ignoranza : Il Milan sbanca clamorosamente al Maradona contro il Napoli con un netto 0-4 e lancia un segnale fortissimo in vist… - Gazzetta_it : È Milan show a Napoli: il Diavolo ne fa 4 e si esalta in vista della Champions #NapoliMilan - Fefinho83 : RT @Angelredblack1: Con #Krunic falso trequartista nel 4-2-3-1 di #Pioli il #Milan SEMBRA avere trovato il giusto equilibrio. Ma se #Diaz a… - PianetaMilan : .@acmilan, Saelemaekers in grande spolvero: quel retroscena di mercato… #SempreMIlan #ACMilan #Milan #Saelemaekers -