Milan, niente riposo dopo il Napoli: il report della seduta odierna | News (Di lunedì 3 aprile 2023) dopo il successo contro il Napoli il Milan non riposa e torna subito ad allenarsi. Ecco il report della seduta odierna Leggi su pianetamilan (Di lunedì 3 aprile 2023)il successo contro ililnon riposa e torna subito ad allenarsi. Ecco il

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... onnivoritaliani : RT @anny922059731: Nn solo prendono 4 Babà’ dal Milan , ma offrono uno spettacolo indegno sugli spalti picchiandosi tra di loro. Niente da… - ottopagine : Zazzaroni a Ottochannel: 'Il ko con il Milan non cambia niente' #Napoli - sscalcionapoli1 : Zazzaroni: “La sconfitta con il Milan non cambia niente, anzi può essere utile” - PianetaMilan : .@acmilan, niente riposo dopo il Napoli: il report della seduta odierna | News #SempreMilan #ACMilan #Milan - MassimoTurrini7 : @JulianRoss79 Io firmo per uscire col Benfica, uscire con la Juve in CI, arrivare settimi ma il Milan esce col Napo… -