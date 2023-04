Milan, Galli e Virdis si raccontano: ecco le loro parole (Di lunedì 3 aprile 2023) Filippo Galli e Pietro Paolo Virdis, ex leggende del Milan, si sono raccontati ai microfoni di Carlo Pellegatti Leggi su pianetamilan (Di lunedì 3 aprile 2023) Filippoe Pietro Paolo, ex leggende del, si sono raccontati ai microfoni di Carlo Pellegatti

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : #Milan, #Galli e #Virdis si raccontano: ecco le loro parole #SempreMilan - milanmagazine_ : MILAN - Gli ex Galli e Virdis: 'Maradona è stato il più grande di tutti i tempi' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MILAN - Gli ex Galli e Virdis: 'Maradona è stato il più grande di tutti i tempi' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Gli ex Galli e Virdis: 'Maradona è stato il più grande di tutti i tempi' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Gli ex Galli e Virdis: 'Maradona è stato il più grande di tutti i tempi' -