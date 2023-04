Milan-Diaz: giocate, infortunio e futuro (Di lunedì 3 aprile 2023) Brahim Diaz è tornato al gol con il Milan e non solo, le sue giocate soprattutto nel primo tempo hanno spaccato la partita Brahim Diaz è tornato al gol con il Milan e non solo, le sue giocate soprattutto nel primo tempo hanno spaccato la partita. Il problema fisico accusato durante la partita non preoccupa, Pioli potrebbe farlo riposare nel prossimo match di campionato e tenerlo pronto per la Champions. E il futuro? I rossoneri vogliono tenerlo e dovranno trattare con il Real Madrid. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 aprile 2023) Brahimè tornato al gol con ile non solo, le suesoprattutto nel primo tempo hanno spaccato la partita Brahimè tornato al gol con ile non solo, le suesoprattutto nel primo tempo hanno spaccato la partita. Il problema fisico accusato durante la partita non preoccupa, Pioli potrebbe farlo riposare nel prossimo match di campionato e tenerlo pronto per la Champions. E il? I rossoneri vogliono tenerlo e dovranno trattare con il Real Madrid. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Un #Milan mai visto quest’anno si presenta in versione lunare al Maradona e nella sera più difficile schianta il… - CB_Ignoranza : Il Milan sbanca clamorosamente al Maradona contro il Napoli con un netto 0-4 e lancia un segnale fortissimo in vist… - Gazzetta_it : È Milan show a Napoli: il Diavolo ne fa 4 e si esalta in vista della Champions #NapoliMilan - Milan_eBasta : RT @AlbertoIonna: Non amo le pagelle ecc...ma stamattina faccio un'eccezione A parte Tonali su tutti i miei 3 preferiti sono proprio coloro… - Giuseppeezappia : RT @lucacohen: Poi qualcuno mi spiegherà perche dopo quel Milan Juve, non ho più rivisto Diaz esterno fino a stasera... -