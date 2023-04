Migranti, salvate le 32 persone bloccate sull’isola di Lampione: l’intervento dell’elicottero della Guardia costiera – Video (Di lunedì 3 aprile 2023) Con cinque diversi viaggi dell’elicottero Nemo 8 della Guardia costiera sono stati recuperati i 32 Migranti (e non 37 come si era appreso in un primo momento), fra cui 4 donne e un bambino, che da ieri erano bloccati sull’isolotto di Lampione. La scelta di utilizzare l’elicottero è stata fatta perché almeno per le prossime ore sarà impossibile per le motovedette, a causa del mare forza 6, riuscire ad avvicinarsi alla costa di Lampione. L’imbarcazione utilizzata dai Migranti per la traversata, un barchino di circa 7 metri, non è stata rinvenuta. Il gruppo dei 32 è composto da persone originarie di Camerun, Costa d’Avorio, Guinea e Mali. Tutti, dopo un primo triage sanitario, saranno trasferiti all’hotspot di contrada ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Con cinque diversi viaggiNemo 8sono stati recuperati i 32(e non 37 come si era appreso in un primo momento), fra cui 4 donne e un bambino, che da ieri erano bloccati sull’isolotto di. La scelta di utilizzare l’elicottero è stata fatta perché almeno per le prossime ore sarà impossibile per le motovedette, a causa del mare forza 6, riuscire ad avvicinarsi alla costa di. L’imbarcazione utilizzata daiper la traversata, un barchino di circa 7 metri, non è stata rinvenuta. Il gruppo dei 32 è composto daoriginarie di Camerun, Costa d’Avorio, Guinea e Mali. Tutti, dopo un primo triage sanitario, saranno trasferiti all’hotspot di contrada ...

