Migranti, Alarm Phone: "500 a rischio al largo della Libia" Palermo, 3 apr. (Adnkronos) - "Cinquecento vite a rischio in acque internazionali al largo della Libia". A lanciare l'sos è Alarm Phone che chiede alle autorità l'avvio "immediato" di un'operazione di soccorso. "Le condizioni meteorologiche in mare sono molto pericolose", dice l'ong.

