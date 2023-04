Migranti, Alarm Phone: “500 a rischio al largo della Libia” (Di lunedì 3 aprile 2023) (Adnkronos) – “Cinquecento vite a rischio in acque internazionali al largo della Libia”. A lanciare l’sos è Alarm Phone che chiede alle autorità l’avvio “immediato” di un’operazione di soccorso. “Le condizioni meteorologiche in mare sono molto pericolose”, dice l’ong. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 3 aprile 2023) (Adnkronos) – “Cinquecento vite ain acque internazionali al”. A lanciare l’sos èche chiede alle autorità l’avvio “immediato” di un’operazione di soccorso. “Le condizioni meteorologiche in mare sono molto pericolose”, dice l’ong. L'articolo proviene da Italia Sera.

