Migranti a Lampedusa, 35 bloccati dal maltempo sull'isolotto di Lampione (Di lunedì 3 aprile 2023) AGI - Sono bloccati da ieri sull'isolotto di Lampione, vicino a Lampedusa, 35 Migranti giunti con un barcone. Il mare mosso, con onde alte, non ha consentito il soccorso e il trasbordo in sicurezza sulle unità militari. Assicurati i viveri al gruppo di stranieri che comprenderebbe anche alcune donne incinte. Sale il numero dei morti del naufragio di Cutro Dalla Sicilia alla Calabria, rimane l'emergenza sul fronte dell'immigrazione. A quaranta giorni dalla strage, il mare ha restituito un altro corpo dopo il naufragio di Cutro del 26 febbraio scorso. Le vittime della tragedia avvenuta di fronte alle coste calabresi salgono così a 93 Migranti. Malgrado il cadavere fosse in avanzato stato di decomposizione i soccorritori presumono che si tratti di un uomo giovane, ... Leggi su agi (Di lunedì 3 aprile 2023) AGI - Sonoda ieridi Lampione, vicino a, 35giunti con un barcone. Il mare mosso, con onde alte, non ha consentito il soccorso e il trasbordo in sicurezzae unità militari. Assicurati i viveri al gruppo di stranieri che comprenderebbe anche alcune donne incinte. Sale il numero dei morti del naufragio di Cutro Dalla Sicilia alla Calabria, rimane l'emergenza sul fronte dell'immigrazione. A quaranta giorni dalla strage, il mare ha restituito un altro corpo dopo il naufragio di Cutro del 26 febbraio scorso. Le vittime della tragedia avvenuta di fronte alle coste calabresi salgono così a 93. Malgrado il cadavere fosse in avanzato stato di decomposizione i soccorritori presumono che si tratti di un uomo giovane, ...

