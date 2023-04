Mietta | chi è | età | lavoro e vita privata

Leggi su milano-notizie

(Di lunedì 3 aprile 2023)è una cantante di 51 anni, il cui vero nome è Daniela Miglietta, originaria di Taranto e molto famosa in Italia. È diventata celebre grazie al successo al Festival di Sanremo della canzone “Vattene amore”, che ha cantato insieme ad Amedeo Minghi. La sua carriera dura da ben 30 anni e ha partecipato a ben 8 edizioni del Festival di Sanremo, ha scritto 2 romanzi, realizzato 10 album e recitato in 9 film. Inoltre,ha anche partecipato come concorrente nel programma televisivo “Ballando con le stelle”. L’artista che ha segnato un’intera generazione tarantinaè il nome d’arte di Daniela Miglietta, nata a Taranto il 12 novembre 1969. Ha coltivato la passione per la musica sin da adolescente, quando insieme a due amiche ha formato una band cover chiamata Ciak. Tuttavia, il suo successo inizia quando partecipa ad un ...