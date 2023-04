(Di lunedì 3 aprile 2023)potrebbe aver dato in mano ala vittoria del Grande Fratello Vip 7. Infatti la vippona ha deciso di scontrarsi al televoto flash con la modella triestina anziché con il fidanazato Edoardo Tavassi o Oriana Marzoli. Una mossa che decisamente le è costata. Infatti è stata eliminata subito. Ma perché ha fatto questa? La sorella di Clizia ha sceltoperché non voleva scontrarsi con il suo fidanzato o con l’amica e ha preferito andare al televoto con la persona con cui ha meno rapporti.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ricky_Relly : RT @Ricky_Relly: @GrandeFratello finalmente abbiamo capito cosa hanno in comune Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi: sono al GF grazie alle… - tuttopuntotv : Micol Incorvaia fa una scelta kamikaze e manda Nikita Pelizon all’ultima sfida #gfvip #gfvip7 #incorvassi #nikiters - fanpage : L’aveva detto #SoniaBruganelli e alla fine ci ha preso: l’eliminazione di #MicolIncorvaia passa da questo errore ma… - YellowPoints : RT @ssaraexposs: Micol Incorvaia: semplicemente la concorrente più adorabile e normale di tutte ?? #incorvassi #gfvip - alliknowsadsong : RT @gea259: “Micol Incorvaia è un elogio alla normalità all’interno di un’edizione in cui la maggior parte dei Vipponi si è dimostrata gioc… -

In questa Finale del Grande Fratello Vip non mancano le sorprese e in particolare Alfonso Signorini ha fatto incontrarecon la sorella Clizia , regalando al pubblico un momento dolcissimo di affetto tra sorelle. Grande Fratello Vip, Clizia esi ritrovano in una commovente reunion Il ...I tre televoti vedono in sfida, Oriana Marzoli contro Edoardo Tavassi, Giaele De Donà contro Alberto De Pisis econtro Nikita Pelizon. La prima sfida è stata quest'ultima ed è stata ...I tre televoti vedono in sfida, Oriana Marzoli contro Edoardo Tavassi, Giaele De Donà contro Alberto De Pisis econtro Nikita Pelizon. La prima sfida è stata quest'ultima ed è stata ...

Per Micol è arrivato un momento molto speciale perché sta per vivere delle forti e intense emozioni. In questa magica serata, la VIP sta per fare un incontro davvero emozionante perché sta per ...Micol Incorvaia e Nikita Pelizon sono le prime ad andare al televoto nella Finale del GFVip e per ognuna di loro, Alfonso Signorini ha preparato una dolce sorpresa. A Micol ha fatto incontrare la ...