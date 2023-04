Michelle Hunziker nonna: «Preferisco mamma al cubo» (Di lunedì 3 aprile 2023) La showgirl è al settimo cielo per la nascita del nipotino Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti. E ironizza sul suo essere nonna, lasciando questo nominativo alla madre Ineke Leggi su vanityfair (Di lunedì 3 aprile 2023) La showgirl è al settimo cielo per la nascita del nipotino Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti. E ironizza sul suo essere, lasciando questo nominativo alla madre Ineke

