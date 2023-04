Michelle Hunziker, “le cavolate che ho fatto nella mia vita”: la showgirl ora si pente dei suoi errori (Di lunedì 3 aprile 2023) . La confessione social è decisamente originale. Nonna solo da qualche giorno, Michelle Hunziker non ha nascosto la sua gioia per l’arrivo del primo nipote. Aurora, primogenita della showgirl e di Eros Ramazzotti, ha dato alla luce Cesare e ha reso i due vip felicissimi. In attesa che il piccolo e la neo mamma tornino a casa Michelle si dedica ai suoi social dov’è molto attiva. Oltre a Instagram la conduttrice svizzera ha un profilo TikTok seguitissimo dove dispensa consigli di make up, pubblicizza la sua linea di bellezza e racconta anche aneddoti del suo passato. Michelle Hunziker pentita per gli errori commessi – foto Ansa- Grantennistoscana.itRecentemente Michelle ha condiviso un video sul noto social dove appare mentre si trucca. ... Leggi su grantennistoscana (Di lunedì 3 aprile 2023) . La confessione social è decisamente originale. Nonna solo da qualche giorno,non ha nascosto la sua gioia per l’arrivo del primo nipote. Aurora, primogenita dellae di Eros Ramazzotti, ha dato alla luce Cesare e ha reso i due vip felicissimi. In attesa che il piccolo e la neo mamma tornino a casasi dedica aisocial dov’è molto attiva. Oltre a Instagram la conduttrice svizzera ha un profilo TikTok seguitissimo dove dispensa consigli di make up, pubblicizza la sua linea di bellezza e racconta anche aneddoti del suo passato.pentita per glicommessi – foto Ansa- Grantennistoscana.itRecentementeha condiviso un video sul noto social dove appare mentre si trucca. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Striscia : La grande famiglia di Striscia si allarga! ???? @m_hunziker è diventata nonna!?? Benvenuto Cesare! ?? ?? Link alla new… - SMSNEWSOFFICIAL : A @Striscia la Notizia torna la coppia formata da #GerryScotti e @m_hunziker - infoitcultura : Striscia la Notizia, Michelle Hunziker e Gerry Scotti - TeleConsiglio : L’avranno già detto? Forse sì. Ma io la dico lo stesso: Striscia la Nonnizia! E no, non è un errore, per la prima v… - infoitcultura : Michelle Hunziker non vuole essere chiamata “nonna”: “Sarò una mamma al cubo” -