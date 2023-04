Michelle Hunziker | la videochiamata a mamma Aurora Ramazzotti e al piccolo Cesare | «Stasera nonna ti riempie di baci»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Striscia : La grande famiglia di Striscia si allarga! ???? @m_hunziker è diventata nonna!?? Benvenuto Cesare! ?? ?? Link alla new… - Cosmopolitan_IT : Michelle Hunziker su Instagram parla del nipote Cesare: «Non sarò nonna, ma mamma al cubo» - infoitcultura : Michelle Hunziker, 'facciamo così...': la strana richiesta dopo il parto di Aurora - zazoomblog : Facciamo così.... Michelle Hunziker limpensabile richiesta dopo il parto di Aurora Ramazzotti Guarda - #Facciamo… - infoitcultura : Striscia la Notizia: stasera il ritorno dello zio Gerry Scotti e di nonna Michelle Hunziker -

Da qualche giornoè diventata nonna: sua figlia, Aurora Ramazzotti , ha dato alla luce il piccolo Cesare, nato dalla relazione con il suo compagno storico Goffredo Cerza. Ora, però, a poche ore dalla ...Dunque, dopo i segreti di Alessia Marcuzzi per avere un fisico scolpito e il taglio di capelli più glamour dell'estate, presentato direttamente da, si dettano le regole anche nel ...... da stasera guidato dall'affiatata coppia che si ricongiungerà, quella tra Gerry Scotti e. Domani sera martedì 4 aprile Soliti Ignoti dunque non andrà in onda , ma per Amadeus è ...

Il dress code era ben chiaro: total black o flash color, e Michelle Hunziker non si è lasciata prendere dall’indecisione. Fra le celeb invitate al 28esimo compleanno di Tommaso Zorzi (migliore amico d ...Nelle ultime ore Michelle Hunziker si è mostrata via social in compagnia di sua madre Ineke, con cui è andata a far visita a Aurora Ramazzotti dopo la nascita del… Leggi ...