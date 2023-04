Michelle Hunziker | la scelta di non farsi chiamare nonna | la sua idea alternativa

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 3 aprile 2023) L’arrivo di Cesare, il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, non ha reso felice solo la coppia, ma anche i loro familiari più stretti. E tra questi c’è certamente lamaterna,, che sin da quando è diventata nota la gravidanza della sua primogenita non aveva nascosto di sentirsi al colmo della gioia, quasi come se fosse lei a essere incinta per la quarta volta. Anzi, sapere che arrivasse un maschio dopo tre figlie femmine ha galvanizzato ulteriormente la showgirl, che non aveva perso l’ironia nemmeno per descrivere il suo stato d’animo pochi giorni prima della nascita: “Dopo tre figlie femmine, finalmente un maschietto! Il corredino e la culla sono a posto. Ora sto cercando di capire quali giocattoli piacciono di più ai maschi” – aveva detto in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. ...