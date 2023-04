Michelle Hunziker, avete mai visto la mamma? È bellissima e le somiglia tantissimo (Di lunedì 3 aprile 2023) Personaggi tv. – Michelle Hunziker ha raccontato in più interviste che tra i suoi più grandi desideri c’era quello di diventare nonna in giovane età. «Sono sette anni che mi pressa, da prima che conoscessi Goffredo, con la storia che non vede l’ora di diventare nonna. Adesso le dico: poi quando nasce lo tieni anche un po’ tu vero? E lei: ma scherzi? Ha già la culla, il fasciatoio, il baby monitor, sta allestendo una stanza a casa sua. Sono molto fortunata ad averla», ha raccontato Aurora Ramazzotti all’indomani del parto. Il sogno di Michelle si è realizzato: il 30 marzo scorso è diventata nonna di Cesare Augusto. E così sua madre Ineke, nonna di Aurora, Celeste e Sole, è diventata bisnonna. L’avete mai vista? È una splendida signora. leggi anche: Aurora Ramazzotti, l’annuncio dopo la gravidanza spiazza tutti: non ... Leggi su tvzap (Di lunedì 3 aprile 2023) Personaggi tv. –ha raccontato in più interviste che tra i suoi più grandi desideri c’era quello di diventare nonna in giovane età. «Sono sette anni che mi pressa, da prima che conoscessi Goffredo, con la storia che non vede l’ora di diventare nonna. Adesso le dico: poi quando nasce lo tieni anche un po’ tu vero? E lei: ma scherzi? Ha già la culla, il fasciatoio, il baby monitor, sta allestendo una stanza a casa sua. Sono molto fortunata ad averla», ha raccontato Aurora Ramazzotti all’indomani del parto. Il sogno disi è realizzato: il 30 marzo scorso è diventata nonna di Cesare Augusto. E così sua madre Ineke, nonna di Aurora, Celeste e Sole, è diventata bisnonna. L’mai vista? È una splendida signora. leggi anche: Aurora Ramazzotti, l’annuncio dopo la gravidanza spiazza tutti: non ...

