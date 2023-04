Michele, chi è il cantante: età, carriera, canzoni, oggi, moglie e Sanremo (Di lunedì 3 aprile 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Sergio Muniz e la compagna Morena, Mal (che recentemente abbiamo visto a Il cantante Mascherato) e Valeria Solarino, anche il cantante Michele, che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera. Dall’infanzia a Genova ai successi di Michele Michele, all’anagrafe Gianfranco Michele Maisano, è nato a Vigevano il 22 giugno del 1944 ed è un noto cantante italiano. Ancora bambino, si è trasferito a Genova, dove ha frequentato l’istituto tecnico dei trasporti e logistica nautico San Giorno, poi a soli 14 anni ha inciso il primo 45 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 aprile 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 conè un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di, oltre a Sergio Muniz e la compagna Morena, Mal (che recentemente abbiamo visto a IlMascherato) e Valeria Solarino, anche il, che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e. Dall’infanzia a Genova ai successi di, all’anagrafe GianfrancoMaisano, è nato a Vigevano il 22 giugno del 1944 ed è un notoitaliano. Ancora bambino, si è trasferito a Genova, dove ha frequentato l’istituto tecnico dei trasporti e logistica nautico San Giorno, poi a soli 14 anni ha inciso il primo 45 ...

