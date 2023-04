Miami Open: troppo Medvedev. Il primo Mille per Sinner è ancora un taboo (Di lunedì 3 aprile 2023) La finale del Miami Open tra Medvedev e Sinner ha visto il russo trionfare anche abbastanza facilmente in due set con il punteggio di 7-5 6-3 sull’azzurro. Ad occhi chiusi è stato come vedere un doppio Djokovic… Perché erano in campo i due giocatori che nel circuito gli somigliano di più. Ebbene la versione 2.0 del serbo è più “stabile” – come se fosse il sistema operativo di un pc – della 3.0, almeno per il momento. Ma torniamo alla storia della finale del secondo Mille di stagione sul cemento americano. Aspettative appunto a “Mille” – e giustamente – per il tifo italiano con l’acquolina alla bocca dalla finale persa sempre da Jannik Sinner in quel di Miami nel 2021 contro Hubert Hurkacz. Ma in campo dall’altra parte non c’era l’assai più abbordabile ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 3 aprile 2023) La finale deltraha visto il russo trionfare anche abbastanza facilmente in due set con il punteggio di 7-5 6-3 sull’azzurro. Ad occhi chiusi è stato come vedere un doppio Djokovic… Perché erano in campo i due giocatori che nel circuito gli somigliano di più. Ebbene la versione 2.0 del serbo è più “stabile” – come se fosse il sistema operativo di un pc – della 3.0, almeno per il momento. Ma torniamo alla storia della finale del secondodi stagione sul cemento americano. Aspettative appunto a “” – e giustamente – per il tifo italiano con l’acquolina alla bocca dalla finale persa sempre da Jannikin quel dinel 2021 contro Hubert Hurkacz. Ma in campo dall’altra parte non c’era l’assai più abbordabile ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Sinner non ce la fa Daniil Medvedev è il vincitore del Miami Open. Grazie lo stesso Jannik ?? #MiamiOpen #Sinner - fanpage : Il cuore non è bastato a Jannik Sinner. Sconfitto da Medvedev nella finalissima #MiamiOpen - sports_tak : Medvedev continues dominance over Sinner to secure Miami Open title @DaniilMedwed - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Il cuore non è bastato a Jannik Sinner. Sconfitto da Medvedev nella finalissima #MiamiOpen - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Sinner non ce la fa Daniil Medvedev è il vincitore del Miami Open. Grazie lo stesso Jannik ?? #MiamiOpen #Sinner https://t.c… -