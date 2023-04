"Mi hanno fatto le corna". Maria De Filippi, caos in studio: chi scappa (Di lunedì 3 aprile 2023) caos in studio a Uomini e Donne, la trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. Protagoniste indiscusse sono state Tina Cipollari e Gemma Galgani, proprio come ai vecchi tempi. L'opinionista si è innervosita con il pubblico presente in studio che ha applaudito la sua rivale storica: “Ero dietro le quinte e ho sentito un grande applauso. Pensavo fossi entrata tu Maria, e invece era entrata Lady Mummia… Se applaudite lei, non potete farlo con me”. Insomma, per la Cipollari è “o con me o contro di me”. Addirittura l'opinionista ha avuto un diverbio con una spettatrice, affermando che le ha fatto le corna nel momento in cui è entrata in studio: “Signora, ma perché mi ha fatto le corna? ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023)ina Uomini e Donne, la trasmissione di Canale 5 condotta daDe. Protagoniste indiscusse sono state Tina Cipollari e Gemma Galgani, proprio come ai vecchi tempi. L'opinionista si è innervosita con il pubblico presente inche ha applaudito la sua rivale storica: “Ero dietro le quinte e ho sentito un grande applauso. Pensavo fossi entrata tu, e invece era entrata Lady Mummia… Se applaudite lei, non potete farlo con me”. Insomma, per la Cipollari è “o con me o contro di me”. Addirittura l'opinionista ha avuto un diverbio con una spettatrice, affermando che le halenel momento in cui è entrata in: “Signora, ma perché mi hale? ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : Il grandissimo capolavoro degli Stati Uniti. Con le sanzioni alla Russia hanno fatto avvicinare Paesi che fino a un… - sportface2016 : +++#RomaSampdoria, #Stankovic: 'Sono fiero di essere zingaro, questi cori che mi hanno fatto non mi offendono. Graz… - fattoquotidiano : Via Rasella, lite Senaldi-Menafra. “Quei 12 partigiani lì hanno fatto gli eroi con le vite degli altri”. “Lei dice… - maxs4rblue : RT @MarcoDiMaro: Ricapitolando. Si sono inimicati il 90% della tifoseria. Hanno fatto una figura di merda universale menandosi pure tra… - poch8mio : RT @nebbianelsole: Lui è Charlie, un gatto maschio di circa 1 anno. Era stato abbandonato in strada ed è stato aggredito da un branco di ca… -