Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Meunier, il Barcellona continua a seguirlo: fissato il prezzo: Il Barcellona non molla Thomas Meunier. I catalani v… -

...è a caccia di un terzino destro per la prossima estate. Secondo il Mundo Deportivo sono tre i nomi sul taccuino blaugrana: Pavard , attualmente al Bayern Monaco, Dalot (ex Milan) e..., addio al Borussia: aspetta ilLa medesima fonte spiega che ilsarebbe la prima ipotesi per il trasferimento di Thomas. La destinazione spagnola è la favorita ...Calciomercato Inter e Milan,aspetta il BarcellonaSi tratta di, Inter e Milan. Le due compagini italiane, stando allo stesso quotidiano, avrebbero avuto contatti per il terzino che ...