Mette per sbaglio una lattina di birra nel cestino del pranzo del figlio di 5 anni | “Sembrava acqua frizzante”

(Di lunedì 3 aprile 2023) Unadighiacciata al posto dell’neldeldeldi 5: Will Meyers, noto influencer e TikToker, ha ammesso sui social di aver “commesso un grosso errore”, sbagliandoe venendo richiamato dalla maestra del piccolo. Ha preso unadi Liquid Death nera – famosa marca di– e una diGuinnes e le ha poste nel. Entrambi i contenitori sono neri e in un momento di distrazione nel dormiveglia mattutino non si è accorto dell’errore, pensando fossero entrambe lattine d’. Nel breve condiviso e diventato immediatamente virale Meyers ha raccontato della telefonata arrivata da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eziomauro : Iran, difende madre e figlia da aggressione nel suo alimentari: la città si 'mette in fila' per ringraziarlo - la R… - AlbertoBagnai : Nell’intervista a Tajani si apprezza anche la domanda posta da uno di quelli che fino a ieri “Leuropa è necessaria… - GiovaQuez : Oggi sul FQ, a sposare la linea Travaglio-Orsini del 'tanto tutti uguali sono', troviamo Massimo Fini che per conte… - FlavioSP56 : RT @eziomauro: Iran, difende madre e figlia da aggressione nel suo alimentari: la città si 'mette in fila' per ringraziarlo - la Repubblica… - astrale66 : Idrogeno 'rosa': la Francia sgancia la bomba e si mette al sicuro per la mobilità del futuro -

L'Antitrustalla berlina le quattro società telefoniche operanti in Italia - Vodafine, TIM, WindTre e Fastweb -aver chiesto ai consumatori il canone anche dopo la chiusura del contratto di telefonia ...... lo stadio è in festale cento partite di proprietà Berlusconi. Sarri deve fare a meno dello ...in difficoltà la difesa della Lazio in particolare con Ciurria. I biancocelesti hanno, però, il ...... che rimborserà chi dal Belpaese ne ha sottoscritto uno a marzo ein standby le affiliazioni ... Non foss'altroil clamore internazionale che sta suscitando. In Italia, infatti, alcuni legali ...

Iran, difende madre e figlia da aggressione nel suo alimentari: la città si 'mette in fila' per ringraziarlo Repubblica TV

OPPO, Official Global Partner UEFA Champions League, mette in palio 2 biglietti per chi acquista uno smartphone dell'azieda su OPPO Store. Per celebrare questa partnership, dà la possibilità a 4 ...per finire con un numero tondo, il 220° podio in top-class, messo a segno da Zarco. Un dato che fa riflettere sulla versatilità e sulla forma attuale della Ducati è il numero di piloti che riesce a ...