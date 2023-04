Metro A di Roma, malore di un passeggero a bordo di un treno: rallentamenti sulla linea (Di lunedì 3 aprile 2023) . Come capita spesso nella Capitale, un pendolare si sarebbe sentito mentre viaggiava sulla linea che attraversa il Centro Storico capitolino. Arrivato alla stazione di San Giovanni, una persona avrebbe manifestato dei problemi fisici, tanto da attivare subito l’attenzione degli altri pendolari che viaggiavano nello stesso vagone. Subito le persone che avevano assistito al malore, hanno allarmato il macchinista per attivare i soccorsi. Il malore di una persona sulla Metro A La persona, secondo le ricostruzioni dei testimoni, dovrebbe aver avuto un attacco di panico. Probabilmente per il sovraffollamento del treno, la persone si sarebbe sentita svenire, allertando a sua volta tutti quei pendolari che le viaggiavano accanto. Arrivati sulla banchina di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 aprile 2023) . Come capita spesso nella Capitale, un pendolare si sarebbe sentito mentre viaggiavache attraversa il Centro Storico capitolino. Arrivato alla stazione di San Giovanni, una persona avrebbe manifestato dei problemi fisici, tanto da attivare subito l’attenzione degli altri pendolari che viaggiavano nello stesso vagone. Subito le persone che avevano assistito al, hanno allarmato il macchinista per attivare i soccorsi. Ildi una personaA La persona, secondo le ricostruzioni dei testimoni, dovrebbe aver avuto un attacco di panico. Probabilmente per il sovraffollamento del, la persone si sarebbe sentita svenire, allertando a sua volta tutti quei pendolari che le viaggiavano accanto. Arrivatibanchina di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... InfoAtac : #info #atac metro A circolazione rallentata per consentire soccorso a viaggiatore presso la stazione San Giovanni #roma - CorriereCitta : Metro A di Roma, malore di un passeggero a bordo di un treno: rallentamenti sulla linea - LuceverdeRoma : RT @InfoAtac: #info #atac metro A circolazione rallentata per consentire soccorso a viaggiatore presso la stazione San Giovanni #roma - Dimsuonosoft : RT @InfoAtac: #info #atac metro A circolazione rallentata per consentire soccorso a viaggiatore presso la stazione San Giovanni #roma - massimostazi : A Roma se si sente male qualcuno sulla metro le bloccano tutte , così è. #atac -