Meteo | svolta inaspettata ad Aprile | le previsioni di Mario Giuliacci

Leggi su tvzap

(Di lunedì 3 aprile 2023)ha annunciato un cambiamento inaspettato delle condizioni metereologiche che si verificherà nei prossimi giorni. Dopo aver assaporato il caldo questo weekend con temperature di molto sopra i 20 gradi, ora qualcosa cambierà. Unastrana per il mese di, che avrà conseguenze dannose nei prossimi mesi dell’anno. Cosa sta per succedere? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Scopre di avere un tumore, aveva sintomi banalissimi poi la diagnosi choc Leggi anche: Bancomat impazzito regala banconote, folla in centro: poi la verità2023, torna il freddo: ledi“Pessime notizie per ildial Nord-Ovest – annuncianel ...