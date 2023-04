Meteo Roma del 03-04-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 3 aprile 2023)venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino di Seregno poco nuvolosi numero dita Più compatta nordovest al pomeriggio a tesi Ampi spazi di sereno su tutti i settori in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità al centro mattino tempo asciutto con nuvolosità irregolare sui settori adriatici al pomeriggio instabilità momento con isolate precipitazioni su basso Lazio Abruzzo nevose oltre 1000 1200 m in serata tempo in prevalenza stabile con nuvolosità medio-alta in transito neve in calo fin verso i 600-700 metri in Abruzzo al sud Al mattino nuvolosità in transito sulle regioni peninsulari isola pioggia sulla Puglia nord della Sicilia al pomeriggio instabilità momento su Calabria Sicilia centro-orientale piogge attese anche in Sardegna in serata tempo in progressivo ...