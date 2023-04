Meteo Roma del 03-04-2023 ore 06:10 (Di lunedì 3 aprile 2023) Meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord mattino cieli del tutto soleggiati al pomeriggio attese velature in transito su tutti i settori ma senza fenomeni associati in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi al centro mattino prevalenza di cieli soleggiati qualche No condensamento sull’abruzzo al pomeriggio nuvolosità in transito su Toscana e Umbria in serata ancora tempo del tutto stabile con assenza prevalente di nuvolosità su tutti i settori al sud Al mattino nuvolosità irregolare sulle regioni peninsulari isolate nevicate sull’Appennino Calabro dai 1300 m sereno sulle Isole maggiori al pomeriggio a tesi Ampi spazi di sereno cieli poco nuvolosi sulla Sardegna in serata non sono previste variazioni di rilievo con ancora cieli in prevalenza sereni temperature minime e massime ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 3 aprile 2023)venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord mattino cieli del tutto soleggiati al pomeriggio attese velature in transito su tutti i settori ma senza fenomeni associati in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi al centro mattino prevalenza di cieli soleggiati qualche No condensamento sull’abruzzo al pomeriggio nuvolosità in transito su Toscana e Umbria in serata ancora tempo del tutto stabile con assenza prevalente di nuvolosità su tutti i settori al sud Al mattino nuvolosità irregolare sulle regioni peninsulari isolate nevicate sull’Appennino Calabro dai 1300 m sereno sulle Isole maggiori al pomeriggio a tesi Ampi spazi di sereno cieli poco nuvolosi sulla Sardegna in serata non sono previste variazioni di rilievo con ancora cieli in prevalenza sereni temperature minime e massime ...

