Meteo lunedì: ancora freddo tardivo, ma tempo stabile sul litorale. I dettagli

Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. L'avvio della settimana si prevede con un'Italia divisa in due: pioggia e neve sui rilievi su medio adriatico e al Sud, sole prevalente e tempo asciutto altrove. lunedì 3 aprile, la perturbazione giunta dall'Artico porterà piogge, rovesci e temporali su Abruzzo, Molise, Campania interna, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. La neve è attesa nuovamente imbiancare i rilievi sopra gli 800-1000m, non si esclude qualche imbiancata a Potenza. Altrove invece avremo una assenza di pioggia con una prevalenza di sole. Soffieranno inoltre venti tesi di Bora e Tramontana a rendere il clima freddo per il periodo con raffiche fino a 60-80 km/h. Mari fino a molto mossi, agitato o molto agitato il Mare ed il Canale di Sardegna.

