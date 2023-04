Meteo | aria artica investe l’Italia | temperature fredde fino a Pasqua VIDEO

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 3 aprile 2023) L'approdata sul bacino Mediterraneo, passando per la Scandinavia e l'Europa centrale, ha portato sulla nostra penisola clima freddo e perturbato. Le previsioni confermano un calo termico generalizzato nell’ordine di 6-8 gradi in tutta la prima parte della settimana. Tra martedì e mercoledì il tempo continuerà ad essere instabile con nevicate che potranno spingersi fin verso quote collinari al Centro-Sud, mentre al Nord continuerà a splendere il sole. Questa irruzione d'di matrice artico-marittima, andrà ad alimentare un minimo di bassa pressione posizionato vicino alla Calabria, dove saranno possibili acquazzoni e possibili disagi specialmente sui versanti Ionici. Le previsioni di martedì 4 aprile Un ciclone si sposta lentamente dalle nostre regioni meridionali interessando ancora la Calabria ionica. In nottata ...