Messina, padre porta il figlio morto in ospedale. Indaga la Procura

Messina, padre porta il figlio morto in ospedale. Sono in corso le indagini della Procura per chiarire eventuali responsabilità La Procura di Patti, in provincia di Messina, sta Indagando sulla morte di un bambino di 11 anni. Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, il padre del bambino ha condotto, alle prime ore della giornata di oggi, 3 aprile, il figlio in ospedale, ma era già morto. Il bambino sembra soffrisse di gravi patologie dalla nascita, mentre la madre era deceduta appena un mese fa. Come riportato dall'Adnkronos, "c'era un provvedimento del Tribunale dei minori, di pochi giorni fa, che aveva ...

