Messina | madre muore e nessun si occupa di un bambino gravemente malato | il padre lo porta cadavere in ospedale

(Di lunedì 3 aprile 2023) Dopo la morte della, un ragazzino di 11 anni, affetto da una grave patologia, non riceveva più le cure adeguate. Per questo il tribunale dei minori aveva disposto che fosse trasferito in una struttura adeguata alla sua malattia. Dieci giorni dopo il provvedimento, però, il minore si trovava ancora a casa cole il fratello che stamattina hanno notato che il ragazzo era in sofferenza e l’hanno trasto all’. Ma per il ragazzino era ormai troppo tardi. La corsa innon è servita a nulla. Quando è arrivato al pronto soccorso dell’non dava più segni di vita. Una storia drammatica sulla quale adesso la procura di Patti, guidata da Angelo Cavallo, vuol fare luce. È stato aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per verificare perché dopo la ...