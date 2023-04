Messina Denaro chiese la secretazione del suo fascicolo medico (Di lunedì 3 aprile 2023) Matteo Messina Denaro, che per curarsi, durante la latitanza usava l'identità del geometra Andrea Bonafede, chiese che venisse secretato il suo fascicolo sanitario elettronico, il dossier, cioè, che ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 aprile 2023) Matteo, che per curarsi, durante la latitanza usava l'identità del geometra Andrea Bonafede,che venisse secretato il suosanitario elettronico, il dossier, cioè, che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : #piazzapulita Intercettazioni, il botta e risposta tra Chiara Appendino e Carlo Calenda: 'Non avremmo preso Messina… - GDS_it : #MatteoMessinaDenaro chiese che venisse secretato il suo fascicolo sanitario elettronico - ilSicilia : #Cronaca #messinadenaro Mafia, Messina Denaro chiese secretazione del suo fascicolo medico - wltv6 : Matteo Messina Denaro, che per curarsi, durante la latitanza usava l'identità del geometra Andrea Bonafede, chiese… - malgradotutto : L’assenza di #MatteoMessinaDenaro al processo a Caltanissetta, Gabriele Paci: 'manda un segnale dicendo che non int… -