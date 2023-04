Messico: via Crucis per ricordare le vittime dell'incendio (Di lunedì 3 aprile 2023) Migranti di diverse nazionalità hanno messo in scena domenica una Via Crucis a Ciudad Juarez, in Messico, chiedendo giustizia per le 39 persone rimaste uccise nell'incendio di un centro di raccolta ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 aprile 2023) Migranti di diverse nazionalità hanno messo in scena domenica una Viaa Ciudad Juarez, in, chiedendo giustizia per le 39 persone rimaste uccise nell'di un centro di raccolta ...

Messico: via Crucis per ricordare le vittime dell'incendio Migranti di diverse nazionalità hanno messo in scena domenica una Via Crucis a Ciudad Juarez, in Messico, chiedendo giustizia per le 39 persone rimaste uccise nell'incendio di un centro di raccolta del governo. Un centinaio di persone, riferisce il portale "Milenio",