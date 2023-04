Messa Crismale con Papa Francesco: orario e dove vederla in diretta tv e streaming (Di lunedì 3 aprile 2023) Città del Vaticano – Termina il tempo di Quaresima e inizia il Triduo Pasquale, culmine di tutto l’anno liturgico. Si parte, come da tradizione, nella mattina del Giovedì Santo, con la Messa Crismale. Papa Francesco, che è anche il Vescovo di Roma, presiederà la celebrazione con tutto il clero della sua Diocesi giovedì 6 aprile, alle ore 9:30, nella basilica di San Pietro. La celebrazione sarà trasMessa in diretta streaming sulla pagina Facebook di Vatican News (clicca qui) e sul canale YouTube (leggi qui) di Vatican Media a partire dalle ore 9:25. Garantita anche la diretta televisiva: su Tv2000 a partire dalle ore 9:30. (Foto © Vatican Media) Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 3 aprile 2023) Città del Vaticano – Termina il tempo di Quaresima e inizia il Triduo Pasquale, culmine di tutto l’anno liturgico. Si parte, come da tradizione, nella mattina del Giovedì Santo, con la, che è anche il Vescovo di Roma, presiederà la celebrazione con tutto il clero della sua Diocesi giovedì 6 aprile, alle ore 9:30, nella basilica di San Pietro. La celebrazione sarà trasinsulla pagina Facebook di Vatican News (clicca qui) e sul canale YouTube (leggi qui) di Vatican Media a partire dalle ore 9:25. Garantita anche latelevisiva: su Tv2000 a partire dalle ore 9:30. (Foto © Vatican Media) Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ...

