Mercato italiano - Forte accelerazione a marzo | +40 | 8%

(Di lunedì 3 aprile 2023) Ildell'auto assiste a un'del trend di ripresa, innescato da diversi mesi. A, secondo i dati del ministero dei Trasporti, sono state immatricolate 168.294 vetture, con una crescita anno su anno del 40,8% e circa 40 mila unità in più rispetto ai livelli dei due mesi precedenti. Inoltre, il consuntivo dei 12 mesi vede 427.019 registrazioni, il 26,2% in più rispetto al primo trimestre del 2022. Il deciso miglioramento della domanda è legato, soprattutto, alla maggior disponibilità di prodotto presso le reti di vendita e alla corsa dei costruttori a smaltire gli ordini arretrati; tuttavia, non bisogna dimenticare l'effetto statistico legato alla bassa base di confronto con lo scorso inverno, particolarmente penalizzato dalle conseguenze della crisi dei semiconduttori sulle attività ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... europainitalia : Domani 4 aprile a #Milano il Direttore Generale @EU_reforms, @EU_MarioNava, interverrà alla conferenza sul futuro… - ANSA_Motori : Balzo del mercato automobilistico italiano nel mese di marzo: sono state immatricolate 168.294 vetture, il 40,8% in… - quattroruote : l mercato italiano dell'#auto cresce del 40,8% a marzo: le immatricolazioni sono state quasi 170 mila, circa 40 mil… - Franz_Rizzi : @lavinia_colzani @MarcoRizzoPC L'articolo parla del 2016, poi (traduco in italiano) scrivono che 'a marzo 2017, con… - VisonaNicola : RT @AndreaRoventini: Un giornalista ex direttore del Sole24ore scrive un'intemerata ignorando ogni relazione di causa-effetto: le riforme s… -

TORINO - Un 'impennata che non si registrava da tempo. A marzo ilautomobilisticoha fatto il botto con un incremento del 40,8% . Le immatricolazioni di autovetture - secondo i dati del ministero delle Infrastrutture e dei rasporti , sono state 168.A questo fine UniCredit ha già perfezionato accordi con 6 importanti player dioperanti in ...e professionisti impegnate nell'efficientamento strutturale del patrimonio edilizio, in ...Per Ubs l'Italia è unstrategico e negli ultimi anni sono stati investiti parecchi soldi , ... in modo da raggiungere una scala maggiore e far crescere ulteriormente il business. ...

Mercato Auto Italia marzo 2023: dati vendite - Quattroruote.it Quattroruote

MODENA (ITALPRESS) – Si è svolta presso l’Istituto Professionale statale socio-commerciale-artigianale “Cattaneo-Deledda” la tappa modenese del roadshow di Amplifon “Crea il tuo Futuro”, il percorso d ...La quota di mercato del gruppo a marzo 2023 ammonta al 35,2%, quando un anno fa era al 36,5%. Per quanto riguarda i primi tre mesi del 2023, Stellantis ha immatricolato in Italia 144.017 unita', con ...