Mercato immobiliare, nubi nere sul 2023. «Ma Bergamo tiene» (Di lunedì 3 aprile 2023) LO STUDIO. Il rapporto di Nomisma prevede, a livello nazionale, meno compravendite e meno nuovi mutui. Anche in provincia si rallenta, ma i prezzi restano stabili. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 3 aprile 2023) LO STUDIO. Il rapporto di Nomisma prevede, a livello nazionale, meno compravendite e meno nuovi mutui. Anche in provincia si rallenta, ma i prezzi restano stabili.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vzirnstein : RT @Requadro2: Century 21: la casa a Milano costa caro, ma in 8 comuni dell’hinterland… - Requadro2 : Century 21: la casa a Milano costa caro, ma in 8 comuni dell’hinterland… - nuovasocieta : Mercato immobiliare in Piemonte: vendere casa a Torino con RockAgent - PaolaSarno0725 : @aliko_1982 @ilnidodelfalco1 @AlanPanassiti @LaVeritaWeb Si quella UE che ti vuole imporre l'auto elettrica (30.000… - RosarioLavorgna : ROMA - “Il mercato immobiliare italiano, nella seconda parte del 2022, evidenzia ancora trend positivi – afferma Fa… -