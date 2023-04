Mercato auto Italia, un marzo indimenticabile: le immatricolazioni crescono del +40,8% (Di lunedì 3 aprile 2023) E’ un marzo da incorniciare, quello che si è appena concluso, per il Mercato dell’auto in Italia. Secondo i dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infatti, lo scorso mese sono state immatricolate ben 168.294 nuove vetture, ben il 40,8% in più rispetto allo stesso periodo del 2021. Un risultato che significa pure, guardando il consolidato del 2023, un primo trimestre in crescita del 26,2% (427.019 immatricolazioni) rispetto a quello dello scorso anno, anche se ancora deficitario rispetto ai livelli pre-Covid (-20,6%). I progressi ci sono stati in ogni comparto, ma a tirare in particolare è stato quello del noleggio (a breve termine in primis), che addirittura ha fatto registrare un +107% il mese scorso. Complessivamente, nei primi tre mesi, privati, noleggio e aziende hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) E’ unda incorniciare, quello che si è appena concluso, per ildell’in. Secondo i dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infatti, lo scorso mese sono state immatricolate ben 168.294 nuove vetture, ben il 40,8% in più rispetto allo stesso periodo del 2021. Un risultato che significa pure, guardando il consolidato del 2023, un primo trimestre in crescita del 26,2% (427.019) rispetto a quello dello scorso anno, anche se ancora deficitario rispetto ai livelli pre-Covid (-20,6%). I progressi ci sono stati in ogni comparto, ma a tirare in particolare è stato quello del noleggio (a breve termine in primis), che addirittura ha fatto registrare un +107% il mese scorso. Complessivamente, nei primi tre mesi, privati, noleggio e aziende hanno ...

