Merano, allagata per la seconda volta la scuola media Segantini: danni ingenti. Il sindaco: "Un attacco alla comunità" (Di lunedì 3 aprile 2023) danni ingenti e per la seconda volta. I vandali sono tornati alla scuola media Segantini di Merano e, a poco più di due settimane di distanza, l'hanno nuovamente allagata. Sono entrati nell'edificio, che risulta chiuso dal primo atto vandalico, è hanno aperto – come già la prima volta – l'idrante antincendio all'ultimo piano. L'allarme è stato lanciato alle 5.30 da un passante, che ha visto fuoriuscire l'acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. I 300 studenti attualmente sono stati spostati su altri edifici. Il primo atto vandalico è avvenuto nella notte tra il 18 e 19 marzo. Dopo un evento serale nella palestra della ...

