Mentana critica i tifosi di Napoli e Roma | messaggio per De Laurentiis e Stankovic

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 3 aprile 2023) Ilha perso 0-4 contro il Milan al Maradona dopo la sosta per le nazionali. La sconfitta di questa sera però non cancella l’ottima stagione che stanno facendo gli uomini di Spalletti. In campionato il vantaggio dei partenopei è ampio sulla Lazio seconda, +16, e in Champions League la qualificazione ai quarti di finale sta rendendo fin qui il percorso storico. Nonostante l’ottima stagione del, nel pre partita di questa sera e durante il match, ci sono stati momenti di tensione sugli spalti. La parte calda del tifo partenopeo ha rivolto cori polemici nei confronti di Aurelio De. Il tweet diTweetQuello del Maradona non è stato l’unico episodio negativo della giornata di Serie A. Nel match delle 18 trae Sampdoria, anche la parte ...