Meloni vuole il liceo del Made in Italy, governo già al lavoro (Di lunedì 3 aprile 2023) Oltre sei ore di visita al VinItaly. Giorgia Meloni arriva per la prima volta alla fiera di Verona da presidente del Consiglio, dopo aver fatto visita in passato alla kermesse da leader di FdI, e si concede un bagno di folla. È ancora calda, però, la polemica scoppiata dopo le parole del presidente del Senato, Ignazio La Russa, sull'attentato di via Rasella. "La considero una sgrammaticatura istituzionale, dopodiché mi risulta che La Russa abbia già risposto e anche già chiesto scusa. Quindi, non alimenterei una polemica che mi sembra abbia già chiuso" lui, dice l'inquilina di Palazzo Chigi. Sempre a proposito del tema della Resistenza, in vista dell'anniversario della Liberazione, Meloni risponde piccata alla domanda se chiederà ai ministri di partecipare alle celebrazioni del 25 aprile: "Non credo di doverglielo chiedere io, sono ...

