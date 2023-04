Meloni | sulle nomine guardiamo a merito e a strategicità imprese

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Pnrr: l’Italia in ritardo anche sulle modifiche. L’inerzia di Meloni ora preoccupa Bruxelles [dal nostro corrispond… - elio_vito : ?? La Russa difende Meloni sulle Fosse Ardeatine e Meloni difende La Russa su Via Rosella. Il problema è che dovreb… - fattoquotidiano : Meloni, come promesso a Mattarella, abbassa i toni con Draghi. Però Bruxelles già valuta la procedura d’infrazione… - ___D25___ : RT @lageloni: Meloni non ricorda (ma del resto neanche gran parte dei commentatori) che la “sgrammaticatura istituzionale” di La Russa è st… - goffredog1 : RT @AntCianciullo: Sull'energia green l'Europa accelera e fissa il traguardo del 42,5%. L'Italia rallenta: sulle rinnovabili elettriche ava… -

nomine per le società partecipate "si lavora guardando al merito e alla strategicità delle ... Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, rispondendo ai giornalisti al Vinitaly. Alla ...... gli ultimi sbarchicoste italiane - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow rappresaglia ... ma impegnati per le riforme' Leggi Anche- Mattarella, lungo colloquio al Quirinale: in ...Per Giorgiail presidente del Senato Ignazio La Russa "ha risolto da solo" la polemica nataparole pronunciate nei giorni scorsi sui partigiani e sull'attentato di via ...

Meloni, sulle partecipate ci saranno anche delle conferme Espansione TV

Nelle scorse settimane c’è poi stata l’attenzione delle spa, su tutte Enel, sul fotovoltaico. Leggi anche: Dubbi sui tempi di RepowerEu. Meloni convoca i ceo delle partecipate per fare il punto sui ...Orpo, che non può governare da solo, dovrà scegliere una delle due per formare una coalizione (le consultazioni sono previste dal 17 aprile): nonostante sia sulla stessa lunghezza d'onda per quanto ...