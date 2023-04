Meloni riprende La Russa su via Rasella: “Sgrammaticatura istituzionale” (Di lunedì 3 aprile 2023) Quella di Ignazio La Russa sulla strage di via Rasella “è stata una Sgrammaticatura istituzionale, ma l’ha risolta lui”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a margine della sua visita a Vinitaly, ha risposto a una domanda di ‘Piazza Pulita’ (La7) sulle parole del presidente del Senato, secondo il quale “quelli che i partigiani hanno ucciso non erano biechi nazisti delle SS ma una banda musicale di semi-pensionati”. Parole, ha sottolineato la premier, che “ha corretto lui, ha anche chiesto scusa”. Leggi su tpi (Di lunedì 3 aprile 2023) Quella di Ignazio Lasulla strage di via“è stata una, ma l’ha risolta lui”. Così la presidente del Consiglio Giorgia, a margine della sua visita a Vinitaly, ha risposto a una domanda di ‘Piazza Pulita’ (La7) sulle parole del presidente del Senato, secondo il quale “quelli che i partigiani hanno ucciso non erano biechi nazisti delle SS ma una banda musicale di semi-pensionati”. Parole, ha sottolineato la premier, che “ha corretto lui, ha anche chiesto scusa”.

