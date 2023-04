Meloni prova a chiudere le polemiche su La Russa: «Su via Rasella sgrammaticatura istituzionale: l’ha risolta da solo» (Di lunedì 3 aprile 2023) Le dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa su via Rasella? Una «sgrammaticatura istituzionale che ha risolto da solo: ha chiesto scusa, mi pare che la polemica sia chiusa, l’ha risolta lui». Risponde così la premier Giorgia Meloni ai cronisti di PiazzaPulita che, a margine della visita della presidente del Consiglio al Vinitaly, le chiedono un commento riguardo le parole della seconda carica dello Stato, finito al centro delle polemiche per aver dichiarato che l’attentato di via Rasella fu «una pagina tutt’altro che nobile della Resistenza: quelli uccisi furono una banda musicale di semi-pensionati, e non nazisti delle SS». Il presidente del Senato, dopo l’esplosione delle polemiche ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 aprile 2023) Le dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio Lasu via? Una «che ha risolto da: ha chiesto scusa, mi pare che la polemica sia chiusa,lui». Risponde così la premier Giorgiaai cronisti di PiazzaPulita che, a margine della visita della presidente del Consiglio al Vinitaly, le chiedono un commento riguardo le parole della seconda carica dello Stato, finito al centro delleper aver dichiarato che l’attentato di viafu «una pagina tutt’altro che nobile della Resistenza: quelli uccisi furono una banda musicale di semi-pensionati, e non nazisti delle SS». Il presidente del Senato, dopo l’esplosione delle...

