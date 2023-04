Meloni: “Nessun ritardo sul Pnrr, non sprecheremo risorse” (Di lunedì 3 aprile 2023) AGI - Nessun ritardo sul Piano nazionale di ripresa e resilienza e la garanzia che l'Italia non sprecherà le risorse europee. Giorgia Meloni in visita al Vinitaly smina il campo da possibili polemiche sul Pnrr. “Non prendo in considerazione l'ipotesi di perdere le risorse" del Pnrr, "prendo in considerazione l'ipotesi - ha detto il presidente del Consigglio - di farlo arrivare a terra in maniera efficace. Complessivamente il clima di collaborazione con l'Ue è un ottimo clima”. Dal governo Nessun allarme sulla tempistica. “Non sono preoccupata dai ritardi sul Pnrr, stiamo lavorando molto, non mi convince molto la ricostruzione allarmista” degli ultimi giorni", ha osservato Meloni. Il presidente del Consiglio ha poi ... Leggi su agi (Di lunedì 3 aprile 2023) AGI -sul Piano nazionale di ripresa e resilienza e la garanzia che l'Italia non sprecherà leeuropee. Giorgiain visita al Vinitaly smina il campo da possibili polemiche sul. “Non prendo in considerazione l'ipotesi di perdere le" del, "prendo in considerazione l'ipotesi - ha detto il presidente del Consigglio - di farlo arrivare a terra in maniera efficace. Complessivamente il clima di collaborazione con l'Ue è un ottimo clima”. Dal governoallarme sulla tempistica. “Non sono preoccupata dai ritardi sul, stiamo lavorando molto, non mi convince molto la ricostruzione allarmista” degli ultimi giorni", ha osservato. Il presidente del Consiglio ha poi ...

