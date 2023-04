Meloni lancia il Liceo del made in Italy (Di lunedì 3 aprile 2023) AGI - Un Liceo del made in Italy per unire "il legame profondo tra la nostra cultura e la nostra identità". L'annuncio di Giorgia Meloni, arriva da uno dei templi dell'eccellenza italiana - il VinItaly di Verona - e davanti ad una platea di studenti di agraria. “In un mondo in cui si diceva che con il Liceo avresti avuto un grande sbocco professionale a differenza di istituto tecnico dimenticandosi che nell'agrario - ha detto la premier - c'è una possibilità di sbocco nel mondo professionale molto più alta, per come la vedo io questo è il nostro Liceo, niente di più profondamente legato alla nostra cultura come questo”. Congratulandosi con gli studenti durante la loro premiazione, il presidente del Consiglio ha poi ricordato che il governo sta pensando ad un ... Leggi su agi (Di lunedì 3 aprile 2023) AGI - Undelinper unire "il legame profondo tra la nostra cultura e la nostra identità". L'annuncio di Giorgia, arriva da uno dei templi dell'eccellenza italiana - il Vindi Verona - e davanti ad una platea di studenti di agraria. “In un mondo in cui si diceva che con ilavresti avuto un grande sbocco professionale a differenza di istituto tecnico dimenticandosi che nell'agrario - ha detto la premier - c'è una possibilità di sbocco nel mondo professionale molto più alta, per come la vedo io questo è il nostro, niente di più profondamente legato alla nostra cultura come questo”. Congratulandosi con gli studenti durante la loro premiazione, il presidente del Consiglio ha poi ricordato che il governo sta pensando ad un ...

