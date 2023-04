Meloni lancia il liceo del Made in Italy: “Legare cultura e identità” (Di lunedì 3 aprile 2023) A lezione di “Made in Italy”: il governo lavora a un liceo che prenda il nome dell’apposito ministero retto da Adolfo Urso, oltre a un piano per “rimettere al centro gli istituti tecnici distrutti dalla sinistra per invogliare i giovani a fare i licei”. Lo ha annunciato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a VinItaly insieme alla ministra del Turismo Daniela Santanchè. Di fronte a una platea di studenti di un istituto agrario la premier ha aggiunto: “Per me questo è il liceo, perché non c’è niente di più profondamente legato alla nostra cultura. Faccio i complimenti a questi ragazzi, siete stati molto lungimiranti”. Meloni ha criticato anche chi dice che “con la scelta del liceo avresti avuto uno sbocco mentre opportunità minori ... Leggi su tpi (Di lunedì 3 aprile 2023) A lezione di “in”: il governo lavora a unche prenda il nome dell’apposito ministero retto da Adolfo Urso, oltre a un piano per “rimettere al centro gli istituti tecnici distrutti dalla sinistra per invogliare i giovani a fare i licei”. Lo ha annunciato la presidente del Consiglio Giorgiaa Vininsieme alla ministra del Turismo Daniela Santanchè. Di fronte a una platea di studenti di un istituto agrario la premier ha aggiunto: “Per me questo è il, perché non c’è niente di più profondamente legato alla nostra. Faccio i complimenti a questi ragazzi, siete stati molto lungimiranti”.ha criticato anche chi dice che “con la scelta delavresti avuto uno sbocco mentre opportunità minori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : Ma l’aspetto più comico è che secondo Giorgia Meloni gli immigrati arrivano a seconda del governo e del segnale che… - SoniaLaVera : RT @Libero_official: #GiorgiaMeloni al #Vinitaly esalta il coraggio di chi ha studiato agraria e lancia il 'liceo del #MadeinItaly'. Il #Pd… - infoitinterno : Meloni lancia il liceo del Made in Italy: 'Non c'è nulla di più profondamente legato alla nostra cultura dell'istit… - infoitinterno : Giorgia Meloni al Vinitaly lancia il 'liceo del Made in Italy', Pd in tilt - infoitinterno : Meloni lancia il Liceo del made in Italy -