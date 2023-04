meloni la russa via rasella (Di lunedì 3 aprile 2023) Quella su Via rasella "è stata una sgrammaticatura istituzionale che La russa ha risolto da solo". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia meloni, parlando con i giornalisti al Vinitaly a Verona. "Ha chiesto scusa - ha aggiunto, riferendosi alle precisazioni fatte dal presidente del Senato - mi pare che la polemica sia chiusa. L'ha risolta lui Leggi su lastampa (Di lunedì 3 aprile 2023) Quella su Via"è stata una sgrammaticatura istituzionale che Laha risolto da solo". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, parlando con i giornalisti al Vinitaly a Verona. "Ha chiesto scusa - ha aggiunto, riferendosi alle precisazioni fatte dal presidente del Senato - mi pare che la polemica sia chiusa. L'ha risolta lui

Via Rasella, Meloni: 'Sgrammatura istituzionale' Quella su Via Rasella 'è stata una sgrammaticatura istituzionale che La Russa ha risolto da solo': così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti al Vinitaly a Verona. 'Ha chiesto scusa - ha aggiunto, riferendosi alle precisazioni fatte dal presidente del Senato - mi pare che la polemica sia chiusa. L'ha risolta lui

La Russa su via Rasella Meloni: "Una sgrammaticatura istituzionale chiusa" Per Giorgia Meloni il presidente del Senato Ignazio La Russa "ha risolto da solo" la polemica nata sulle parole pronunciate nei giorni scorsi sui partigiani e sull'attentato di via Rasella.

La sinistra "radical - chic" tutta offese e violenza verbale Carlo De Benedetti ha etichettato Giorgia Meloni come "una figurina" che "dimostra demenza", un ... sul fascismo combatterò le omissioni", ha detto, riferendosi alle parole di La Russa su via Rasella.

Finlandia, Riikka Purra: «Giorgia Meloni chi» Le somiglianze con Giorgia Meloni Alcuni hanno visto un'affinità con la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni soprattutto per la politica contraria ai sussidi ai migranti e anche perché ...