Meloni: “La Russa su via Rasella? Una sgrammaticatura istituzionale”. Lo storico Barbero firma la petizione per le dimissioni (Di lunedì 3 aprile 2023) “Una sgrammaticatura istituzionale“. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito l’uscita del presidente del Senato Ignazio La Russa sull’azione dei partigiani a via Rasella, a Roma. Meloni ha aggiunto che comunque “l’ha risolta lui”, visto che “ha anche chiesto scusa”. “Mi pare che la polemica sia chiusa” ha aggiunto la premier. Meloni ha risposto a una domanda di PiazzaPulita durante la visita della premier a Vinitaly, a Verona. Peraltro vale la pena sottolineare – visto il tema – una volta di più che la “sgrammaticatura” oltre che istituzionale è stata storica, visto che sullo status di militari affiliati alle SS dei soldati tedeschi uccisi nell’attentato del Gap del 23 marzo del 1944 gli studiosi non hanno dubbi. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) “Una“. Così la presidente del Consiglio Giorgiaha definito l’uscita del presidente del Senato Ignazio Lasull’azione dei partigiani a via, a Roma.ha aggiunto che comunque “l’ha risolta lui”, visto che “ha anche chiesto scusa”. “Mi pare che la polemica sia chiusa” ha aggiunto la premier.ha risposto a una domanda di PiazzaPulita durante la visita della premier a Vinitaly, a Verona. Peraltro vale la pena sottolineare – visto il tema – una volta di più che la “” oltre cheè stata storica, visto che sullo status di militari affiliati alle SS dei soldati tedeschi uccisi nell’attentato del Gap del 23 marzo del 1944 gli studiosi non hanno dubbi. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PagellaPolitica : ? Ignazio La Russa dice che Giorgia Meloni «non fa un giorno di vacanza da almeno tre anni». Non è vero: dal Salent… - elio_vito : ?? La Russa difende Meloni sulle Fosse Ardeatine e Meloni difende La Russa su Via Rosella. Il problema è che dovreb… - ZanAlessandro : Prima Meloni con il revisionismo sulle Fosse Ardeatine, ora La Russa colpevolizza i partigiani. C’è un tentativo di… - Acido_MARgariCO : RT @elio_vito: ?? La Russa difende Meloni sulle Fosse Ardeatine e Meloni difende La Russa su Via Rosella. Il problema è che dovrebbero dife… - willerdino : RT @LaPrimaManina: Meloni: 'Le frasi di La Russa su via Rasella?' 'Ha risolto da solo: ha chiesto scusa'. Questa destra adesso ha trovato… -